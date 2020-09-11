2021'DE 2 BİN TL

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor. Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.