Bitcoin ne kadar oldu sorusunun yanıtı piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Kripto para piyasalarındaki satışlara bağlı olarak 24 saatlik işlem hacmi de hızlı yükseldi. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte 337.95 milyar dolara tırmandı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 11 Eylül bitcoin fiyatları...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, üç hafta içinde 12,400 doların üzerinden inerek, hafta boyunca 10,000 doların altını birkaç kez test ettikten sonra, 10,200 - 10,400 dolar aralığında hareket ediyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.34 düşüşle 10,240 dolara gerilerken, piyasa hacmi de, 189.31 milyar dolara indi.