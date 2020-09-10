TÜVTÜRK araç muayene randevu nasıl alınır? Araç muayene son gün ne zaman? Araçlarını muayene yaptırmak isteyen vatandaşlar için son gün iki kez uzatılmıştı. Pandemi nedeniyle uzatılan sürenin sonuna yaklaşıldı. Peki, araç muayene son gün ne zaman? TÜVTÜRK araç muayene randevu nasıl alınır? Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alınmıştı.
ARAÇ MUAYENE SON GÜN NE ZAMAN?
Muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.
Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.
DAHA ÖNCE DE ERTELENDİ
Yine aynı tedbirler kapsamında 3 Nisan tarihinde araç muayeneleri ertelenmişti. Nisan ayında yayınlanan Resmi Gazete'de "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir." şeklinde bir açıklama yer almıştı.
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR?
Salgın nedeniyle Temmuz ayında yeniden başlayacak olan araç muayene istasyonlarının yaptıkları yeni zamlar sonrası, bir binek otomobilin muayene ücreti 410 liraya yükseldi.
2019 yılında muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 lirayken otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liraydı. Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde ise 142,78 lira olarak belirlenmişti.
ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK, sokağa çıkma kısıtı kapsamında olmayan araçlar için Türkiye'deki tüm istasyonlarının açık olduğunu ve araç muayene hizmetinin devam ettiğini duyurdu. Daha sonraki süreçte yoğunluktan etkilenmek istemeyenler şimdiden araç muayenesini yaptırabilir. Randevular 'tuvturk.com.tr' internet sitesi ve '0850 222 88 88' numaralı çağrı merkezinden 'ücretsiz' alınabiliyor.
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ARAÇ MUAYENE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
- Araç ruhsatı: Ruhsatın içerisinde trafik tescil belgesi ya da motorlu araç trafik belgesi olmalı.
- Trafik sigortası
- Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi
- Aracın cezasının veya borcunun olmadığını gösteren belge