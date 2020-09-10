Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı | 10 Eylül 2020 BIST100 endeksi son durum

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.102,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,68 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

Dün özellikle günün ikinci yarısında enerji hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.099,68 puandan tamamladı.