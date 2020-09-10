Çocuğunu özel okulda okutan aileler adeta dert küpü. Okulların KDV iadesi yapmasını bekleyen, uzaktan eğitime indirim taleplerine yanıt bulamayan veliler, kitap faturasına da ateş püskürüyor:
4 bin 500 lira 5'inci sınıf kitap ücreti adaletli mi?
8'inci sınıf kitap parası 3 bin 615 lira. Ayıptır arkadaş. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?
Kitaplar pahalı. Tek tek de alamıyoruz, set halinde alınması zorunlu tutuluyor.
2 çocuğumu özel okulda okutuyorum. Okuldan paket halinde hazırlanmış kitap setlerinden 2 tane aldım. Ancak içinde elimdeki kitaplardan olduğunu görünce geri vermek istedim. Ancak ne arayan oldu, ne soran.
İADE YOKSA CEZA VAR
Özel okulların bazıları KDV farkını iade ederken, bazıları da velilere yakında ödeme yapacağına yönelik mesajlar gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı da okulları takibe aldı. İade yapmayanlara ceza kesilecek.