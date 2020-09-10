Çocuğunu özel okulda okutan aileler adeta dert küpü. Okulların KDV iadesi yapmasını bekleyen, uzaktan eğitime indirim taleplerine yanıt bulamayan veliler, kitap faturasına da ateş püskürüyor:



4 bin 500 lira 5'inci sınıf kitap ücreti adaletli mi?



8'inci sınıf kitap parası 3 bin 615 lira. Ayıptır arkadaş. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?



Kitaplar pahalı. Tek tek de alamıyoruz, set halinde alınması zorunlu tutuluyor.



2 çocuğumu özel okulda okutuyorum. Okuldan paket halinde hazırlanmış kitap setlerinden 2 tane aldım. Ancak içinde elimdeki kitaplardan olduğunu görünce geri vermek istedim. Ancak ne arayan oldu, ne soran.