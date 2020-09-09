Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim kararı EPGİS tarafından duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan son dakika açıklamasına göre motorin litre fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildiği açıklandı. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatları...
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 39,67 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 39,67 dolardan işlem görüyor.
Dün 39,31 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 39,67 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 36,65 dolardan alıcı buldu.
Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşte, yeni tip koronavirüs salgınının dünya çapında etkisini artırması endişeleri etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lideri Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Asya ve ABD'ye satışlarında indirime gitme kararı da yatırımcıların endişelerini artırdı.
Dolar endeksinin geçen haftaki düşüş trendinin ardından yeniden yükselmeye başlaması da petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.
Brent petrolde teknik olarak 39,68 ile 39,73 dolar aralığının direnç, 39,57 ile 39,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
TALEP ENDİŞELERİYLE PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ
Yatırımcıların, Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olarak talepte daralmanın artacağına ilişkin endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 dolar, Brent petrolün varil fiyatı da 40 dolar düzeyine indi.
Küresel ekonomiye ilişkin olumlu verilerin neden olduğu güvenli liman varlıklardan çıkışların etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı, 1,920 doların da altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 5.57 düşüşle 40.20 dolar,
- Batı Teksas yüzde 6.23 düşüşle 37.47 dolar,
- altın yüzde 0.54 düşüşle 1,918.42 dolar,
- gümüş yüzde 1.90 düşüşle 26.34 dolar,
- bakır yüzde 0.18 artışla 6,792.00 dolar,
- platin yüzde 0.51 artışla 914.15 dolar,
- paladyum yüzde 0.66 düşüşle 2,283.67 dolar düzeyindeydi.