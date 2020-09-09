Akaryakıt fiyatlarında yeni indirim kararı EPGİS tarafından duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan son dakika açıklamasına göre motorin litre fiyatlarında 17 kuruş indirime gidildiği açıklandı. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.