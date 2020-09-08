SED ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması,

Ailede çalışan bireyin veya çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması,

Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…),

Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması,

Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.