Son dakika: SED ödemeleri başladı. Sed yardımı Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetleri anlamına gelmektedir. SED okuyan öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilmektedir. Türkiye'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan yardımların her yıl belirlenen limitleri mevcuttur. Devlet tarafından okuyan öğrencilere SED yardımı adı verilen Sosyal Ekonomik Destek yardımı verilmektedir.
SED ÖDEMESİ NEDİR?
''Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED); Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir.
SED ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması,
Ailede çalışan bireyin veya çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması,
Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…),
Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması,
Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.
EVRAKLAR
Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi,
Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh,
Ailede engelli varsa engelli raporu,
Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge,
Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi,
Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi,
Mal Beyanı gösterir belge,
Çocukların güncel öğrenci belgeleri,
Kira sözleşmesi fotokopisi,
İş göremezlik raporu,
Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı
NE KADAR?
Okul Öncesi Dönemde Olan veya Okula Gitmeyen Çocuk için: 733,69 TL
İlköğretime Giden Çocuk (1. Sınıf-8. Sınıf): 1.100,53 TL
Ortaöğretime Giden Çocuk (9. Sınıf-12. Sınıf): 1.173,90 TL
Yüksek Öğretime Giden Çocuk: 1.320,64 TL
BAŞVURU
SED başvurusu aşağıdaki sayfadan e devlet üzerinden yapılmaktadır.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru