İkinci el araçlarda kilometre göstergesini 'mil' ölçüsüne çeviren uyanıklar, aracı daha yeniymiş gibi pazarlıyor, bu şekilde kazancını artırıyor. Bir mil yaklaşık 1.61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araç daha az yol yapmış gibi gösteriliyor.
Örneğin; kilometre göstergesinde 400.000 yazan bir araç mile çevrildiğinde ekranında 230.000 gibi bir rakam yazıyor. Çoğu tüketici bu rakama bakıyor ama göstergede yazan birime dikkat etmiyor. Oto eksperleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.