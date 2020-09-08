İkinci el araçlarda kilometre göstergesini 'mil' ölçüsüne çeviren uyanıklar, aracı daha yeniymiş gibi pazarlıyor, bu şekilde kazancını artırıyor. Bir mil yaklaşık 1.61 kilometreye tekabül ediyor ve bu sayede araç daha az yol yapmış gibi gösteriliyor.