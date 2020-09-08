10 Eylül A101 aktüel ürünler nelerdir? A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çekiyor. Ürün kataloğunda bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Lenovo E10 Tablet, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse gibi teknolojik ürünler göze çarptı. Peki, A101 aktüel ürünler 10 Eylül Perşembe kataloğu neler var?
A101 AKTÜEL 10 EYLÜL
Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL
Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led TV 2.799 TL
Lenovo IdeaPad 3 Notebook 1.999 TL
Lenovo E10 Tablet 899 TL
Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 49,95 TL
SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.499 TL
SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.199 TL
3 Kapaklı Gardırop 229,95 TL
Rapido Ofis Koltuğu 219,95 TL
Çalışma Masası 75 TL
4 Raflı Kitaplık 79,95 TL
Piranha Masaüstü Kablosuz Şarj Aleti 34,95 TL
Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 49,95 TL
Piranha Duvar Şarjı 19,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL
Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TL
Kiwi KYM 7209 Yoğurt Makinesi 129 TL
Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 39,95 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL
SCHAFER Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 239 TL
SCHAFER Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL
SCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi 75 TL
Relax Çelik Termos 75 TL
Aprilla ABS 1080 Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 99,95 TL
Spiralli Masa Lambası 49,95 TL
Nehir Döküm Kek Kalıbı 49,95 TL
Nehir Metal Mutfak Gereçleri 14,95 TL
Hascevher Düdüklü Tencere 79,95 TL
Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 4,95 TL
Kulplu Çay Bardağı 6'lı 34,95 TL
Paşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça 27,50 TL
Termisil Demlik 24,95 TL
Cam Sürahi 9,95 TL
Masa Üstü Baharat Seti 6'lı 9,95 TL
Kesim Panosu 9,95 TL
Desenli Matara 680 cc 4,95 TL
Trend Saklama Kabı 3'lü 5,95 TL
LAV Kapaklı Şişe 1210 cc 12,95 TL
LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 340 cc 12,95 TL
Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 49,95 TL
Taraftar Lisanslı Çarşaf 29,95 TL
Taraftar Lisanslı Kırlent 11,95 TL
Taraftar Lisanslı Bornoz 49,95 TL
Askılı Vakum Poşet 9,95 TL
Kiwi KHB-4415 Çubuk El Blender 69,95 TL
Slim Mobil Tekerlekli Takım Çantası 99,95 TL
Quartz Bay Kol Saati Çeşitleri 34,95 TL
Bayan Silikon Kol Saati Çeşitleri 24,95 TL
Bayan Kol Saati Çeşitleri 29,95 TL
Toka Çeşitleri 2,95 TL
Rooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 9,95 TL
Sepet 3.3 Litre 4,95 TL
Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 9,95 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 14,95 TL
Kapitoneli Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 4,95 TL
Oyuncak Sallanan At 54,95 TL
Büyük Çocuk Koltuğu 24,95 TL
Silk&Blue ABS Taban Bebek Soket Çorap 3'lü 4,95 TL
Silk&Blue Bambu Erkek Çorap 4,75 TL
Oyuncak Bez Bebek 18,95 TL
Oyuncak Metal Çekbırak Araba 19,95 TL
Çocuk Puzzle 42 Parça 3,95 TL
Hot Wheels İkili Arabalar 17,95 TL