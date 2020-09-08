10 Eylül A101 aktüel ürünler nelerdir? A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dikkat çekiyor. Ürün kataloğunda bu hafta; Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Lenovo E10 Tablet, Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse gibi teknolojik ürünler göze çarptı. Peki, A101 aktüel ürünler 10 Eylül Perşembe kataloğu neler var?

A101 AKTÜEL 10 EYLÜL

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV 4.999 TL

Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led TV 2.799 TL

Lenovo IdeaPad 3 Notebook 1.999 TL