Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara istihdam sağlayan İŞKUR, ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Geçici işçi alımı yapmak isteyen kurumlar, İŞKUR aracılığı ile kurum dışı işçi alımı ilanlarını yayımladı. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında detaylar. Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İşte Onlarca şehirde kamuya 3000 TL maaşla personel işçi ve memur alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR işe alım başvuru ekranı
6 EYLÜL İŞKUR KURUM DIŞI GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurular şu şekilde:
Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020
Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. Tic. A.Ş.14.09.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.07.09.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş Tic. ve San. A.Ş. 05.09.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti 05.09.2020
Eskişehir Eti Arkeoloji Müze Müdürlüğü 07.09.2020
Bursa BİNTED Ltd. Şti. 05.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 09.09.2020
İzmir Urit Urla İnşaat Turz. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2020
Bursa BURULAŞ A.Ş. 06.09.2020
Çanakkale Yenice Belediyesi Tur.Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San Tic. Ltd.Şti. 05.09.2020
Bolu Mudurnu SYDV 09.09.2020
Samsun Canik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020
İzmir Bornova Belediyesi Per. A.Ş. 08.09.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.09.2020
Eskişehir İnönü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020
Afyonkarahisar Seydiler Taşımacılık Ltd. Şti. 08.09.2020
Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 11.09.2020
Ardahan Damal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 09.09.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2020
Çanakkale Bayramiç Belediye Personel Ltd.Şti 09.09.2020
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizm. Ltd. Şti. 06.09.2020
Niğde Karakapı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020
Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. 06.09.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 09.09.2020
Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 07.09.2020
Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.09.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 05.09.2020
Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 11.09.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Galeri Gıda Taş. İns. Kay. Eğt. Hiz. Yen. Enerji San. Tic. Ltd. Şti. 05.09.2020
Çankırı Ilgaz Dağı Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 07.09.2020
Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 08.09.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. 11.09.2020
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 11.09.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 09.09.2020 (1)
Samsun Yakakent Belediyesi Personel İşleri A.Ş. 07.09.2020
Adana İmamoğlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 07.09.2020
İstanbul ÜSPER Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 09.09.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020
Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 07.09.2020
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.09.2020
Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Tes. İşl. YASKi Birlik Per. Ltd. Şti. 09.09.2020
Balıkesir Bandırma İns. Kayn. İnş. Nak. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 14.09.2020
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.09.2020
İŞKUR SAYFASINDA YAYIMLANDI
İŞKUR resmi internet adresi üzerinde bulunan kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından ilanlar erişime açıldı. Açıklanan ilanlara baktığımızda birçok şehre sınavsız personel alımı yapılacağına yer verildi.
İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımı ilanlarının başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
İŞKUR NEDİR?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.