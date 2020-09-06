7 Eylül 22-18 ayar anlık bilezik çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları!

EYLÜL AYINDA ONS ALTININ FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Altın piyasalarında yaşanan son durumu değerlendiren Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch, "Eylül ayında altın fiyatlarını yine bu değerli madene olan talepler belirleyecek. Küresel ekonomi hızlı bir şekilde toparlanma izlenimi verirse yatırımcılar altına olan taleplerini erteleyecekler. Bu da altın fiyatlarının düşmesine neden olabilecek. Bu nedenle altın piyasasında "bekle gör" dönemi başlamıştır. Bu küresel toparlanma olmadığı görülürse bu sefer de tam tersi olacak ve altına olan taleple beraber fiyatlar da yükseliş trendine girecek." dedi.

Dolar endeksinin altın fiyatları ile çok yakından bir bağı olduğunu söyleyen Carsten Fritsch, "Dolar endeksindeki dğeişimler altın fiyatlarını etkiliyor. Endeks yükseldikçe yatırımcının dolara olan güveni artıyor. Bu nedenle de altından çıkışlar hızlanıp dolara yeniden girişler başlıyor. Bu durum doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Ancak sadece dolar endeksi üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Öğrenği Euro bölgesinde deflasyonist baskıların uzun süre uygulanması bekleniyor. Bu nedenle altın fiyatlarındaki duraksamanın geçici olabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.