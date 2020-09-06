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    • Ekonomi
    • 06.09.2020 11:41
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    • 06.09.2020 11:41
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    2.800 TL maaşla üzerinden nedir? İşte

    personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Vatandaşlar her gün iş ilanlarını yakından takip ediyor. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Bu anlamda 2.800 TL maaşla oldukça merak ediliyor. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki 'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

    2.800 TL maaşla İŞKUR üzerinden 19-55 yaş şartı ile personel alımı

    İŞKUR üzerinden farklı şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına başvuru yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. İlana başvuru yapacak adayların https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden başvurularını yapması gerekiyor.

    İŞKUR üzerinden 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı

    İŞKUR üzerinden 2.650 TL maaşla 18-54 yaş şartı ile personel alımı

    İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

    Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

    İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

    Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.

    Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 15 yaşını tamamlamış olmak,

    - İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

    - Emekli olmamak,

    - Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,

    - Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

    - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    - Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

    - Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

    6 EYLÜL İŞKUR KURUM DIŞI GÜNCEL İLANLAR

    İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurular şu şekilde:

    Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020

    Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020

    Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. Tic. A.Ş.14.09.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.07.09.2020

    Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş Tic. ve San. A.Ş. 05.09.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti 05.09.2020

    Eskişehir Eti Arkeoloji Müze Müdürlüğü 07.09.2020

    Bursa BİNTED Ltd. Şti. 05.09.2020

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 09.09.2020

    İzmir Urit Urla İnşaat Turz. İns. Kayn. San. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2020

    Bursa BURULAŞ A.Ş. 06.09.2020

    Çanakkale Yenice Belediyesi Tur.Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San Tic. Ltd.Şti. 05.09.2020

    Bolu Mudurnu SYDV 09.09.2020

    Samsun Canik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2020

    İzmir Bornova Belediyesi Per. A.Ş. 08.09.2020

    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.09.2020

    Eskişehir İnönü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020

    Afyonkarahisar Seydiler Taşımacılık Ltd. Şti. 08.09.2020

    Malatya As Kale İnş. Tic. Ltd. Şti. 11.09.2020

    Ardahan Damal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020

    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 09.09.2020

    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 10.09.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediye Personel Ltd.Şti 09.09.2020

    Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizm. Ltd. Şti. 06.09.2020

    Niğde Karakapı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020

    Giresun Bulancak Beton Enerji Maden İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş. 06.09.2020

    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 09.09.2020

    Karabük Ihlamur Teras Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 07.09.2020

    Sivas Divriği Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.09.2020

    Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 05.09.2020

    Aydın Çipaş Çine Gıda San. Tic. A.Ş. 11.09.2020

    Aydın İncirbel Akar. Tur. Galeri Gıda Taş. İns. Kay. Eğt. Hiz. Yen. Enerji San. Tic. Ltd. Şti. 05.09.2020

    Çankırı Ilgaz Dağı Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 07.09.2020

    Denizli PERAŞ Tic. A.Ş. 08.09.2020

    İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. 11.09.2020

    İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. Tic. A.Ş. 11.09.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020

    Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.09.2020

    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 09.09.2020 (1)

    Samsun Yakakent Belediyesi Personel İşleri A.Ş. 07.09.2020

    Adana İmamoğlu Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 07.09.2020

    İstanbul ÜSPER Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. 09.09.2020

    Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020

    Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 07.09.2020

    Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.09.2020

    Yalova Atık Su ve Kanalizasyon Alt Yapı Tes. İşl. YASKi Birlik Per. Ltd. Şti. 09.09.2020

    Balıkesir Bandırma İns. Kayn. İnş. Nak. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 14.09.2020

    Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.09.2020

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    Haberler Ekonomi 2.800 TL maaşla İŞKUR üzerinden 19-55 yaş şartı ile personel alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılacak kadrolar
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