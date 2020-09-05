Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.86 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11.77 olduğunu açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)'nin Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, yıllık enflasyon, temel mal başta olmak üzere enerji ve gıda gruplarında artarken hizmet grubunda yatay seyretti, alkollü içecekler ve tütün grubunda ise tütün fiyatları kaynaklı yüksek bazın etkisiyle geriledi. Böylece ağustosta bir önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna temel malın 0.37 puan, altının 0.24 puan, gıdanın 0.13 puan, enerjinin 0.13 puan ve hizmetin 0.04 puan katkısı arttı. Alkol-tütün grubunun yıllık enflasyona katkısı ise 0.88 puan azaldı.