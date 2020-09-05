Döviz kurlarında hareketli seyir devam ediyor. Hafta sonu döviz kurlarındaki son durumu merak edenler "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Perşembe günü en düşük 7,3734, en yüksek 7,4522 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 7,4369'tan tamamladı. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. İşte döviz kurlarında son gelişmeler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?