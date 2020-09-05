Dikkat! Faiz oranları tek tek değişti! Eğer kredi çekme düşünceniz varsa...

Uygun oranlarla sunulan kredi fırsatlarının geçtiğimiz haftalarda sona ermesiyle birlikte kredi çekerek ev ya da araba almayı düşünler güncel faiz oranlarını incelemek ve bu bağlamda bir karar vermek istiyor. Kamu bankaları ve özel bankalar kredi faiz oranlarını değiştirerek yeni oranları vatandaşlarla paylaştı. Ancak unutmamanız gereken şey, çekmek istediğiniz kredi limitine ve vadesine göre faiz oranlarında ufak değişiklikler yaşanabiliyor. İşte banka banka son güncel faiz oranları

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Konut: 1.09

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.24