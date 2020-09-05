Borsa yatırımcıları dikkat! İhracat yapan hisse kazandırır...





"Borsa İstanbul'da trend nasıl?" sorusunu A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz yanıtladı. Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan ayrı bir şekilde jeopolitik riskleri fiyatladığını belirten Gürbüz, "Borsaya yeni giren yatırımcıların risk algısının düşük olması kısa vadeli trade yapmasını sağlıyor" dedi.



Gürbüz, Borsa İstanbul'un F/K (Fiyat/ Kazanç) oranları anlamında dolar bazında çok ucuz olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Avrupa tarafında tekrar karantinanın başlamayacağına dair gelen net mesajlar Türkiye'nin ihracat tarafını güçlendirebilir. Bu da ihracat yönlü çalışan şirketlerin borsayı biraz daha yukarı götürebileceğini işaret edebilir" açıklamasını yaptı.