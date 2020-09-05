Borsa yatırımcıları dikkat! İhracat yapan hisse kazandırır...

"Borsa İstanbul'da trend nasıl?" sorusunu A Para'da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz yanıtladı. Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan ayrı bir şekilde jeopolitik riskleri fiyatladığını belirten Gürbüz, "Borsaya yeni giren yatırımcıların risk algısının düşük olması kısa vadeli trade yapmasını sağlıyor" dedi.
Gürbüz, Borsa İstanbul'un F/K (Fiyat/ Kazanç) oranları anlamında dolar bazında çok ucuz olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Avrupa tarafında tekrar karantinanın başlamayacağına dair gelen net mesajlar Türkiye'nin ihracat tarafını güçlendirebilir. Bu da ihracat yönlü çalışan şirketlerin borsayı biraz daha yukarı götürebileceğini işaret edebilir" açıklamasını yaptı.
NATO çerçevesinde yapılan açıklamalarla masaya oturulabileceğini belirten Gürbüz, "Zaten CDS'lerde bir düşüş var. Risklerin azalmasıyla Borsa İstanbul gerçekten popülaritesini koruyor. Yatırımcılar yatırım yapacağı şirketleri iyi seçmeli. Özellikle döviz likiditesi yoğun ve ihracat kanallı şirketleri seçmeli" dedi.
Borsa İstanbul'da orta ve uzun vadeli yatırım yapmanın pozitif bir getiri sunacağını vurgulayan uzman isim, "Piyasada oluşabilecek ek likiditelerin destek vermesiyle Borsa İstanbul'da daha pozitif bir hava oluşabilir. Teknik seviyeler olarak ise aşağıda 1057 seviyesini ön plana çıkarıyoruz. Yukarıda ise 1088 ve 1110 seviyelerini teknik olarak karşılayabiliriz" dedi.