Ülke genelinde bu ay personel alımı yapılacak kadrolar netleşti! Yüzlerce kişi Eylül ayında...

Ayın ilk günlerinde Eylül ayında alım yapılacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oluyor. İlanların duyurulmasıyla birlikte iş arayışında olan vatandaşlar yeni personel ilanlarını incelemek istiyor. Personel ihtiyacı olan kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayımlandı. 2020 Eylül ayına ilişkin personel alımı ilanlarını haberimizin içerisinde derledik. Yayımlanan ilanların ardından, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu.

EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI

Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor

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