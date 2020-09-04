Ülke genelinde bu ay personel alımı yapılacak kadrolar netleşti! Yüzlerce kişi Eylül ayında...

Ayın ilk günlerinde Eylül ayında alım yapılacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oluyor. İlanların duyurulmasıyla birlikte iş arayışında olan vatandaşlar yeni personel ilanlarını incelemek istiyor. Personel ihtiyacı olan kurumlar tarafından farklı pozisyonlarda birçok iş ilanı yayımlandı. 2020 Eylül ayına ilişkin personel alımı ilanlarını haberimizin içerisinde derledik. Yayımlanan ilanların ardından, alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve kontenjanlar belli oldu.
EYLÜL AYI PERSONEL ALIMI İLANLARI
Balıkesir Üniversitesi 11 Personel alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Sinop Üniversitesine 1 Araştırma Görevlisi ve 4 Öğretim Görevlisi alınacak
İnönü Üniversitesi 255 Hemşire ve 37 Sağlık Teknikeri alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alıyor
Ankara Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor
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Necmettin Erbakan Üniversitesi 121 Sözleşmeli Personel alıyor
Şırnak Belediyesi ilk defa atanmak üzere 14 Memur alıyor
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Lokman Hekim Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor