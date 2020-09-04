Pes dedirtti! Sakın bu mesaja tıklamayın 3000 TL kaybedersiniz! Meğerse bunu yapıyorlarmış

Bir kişi, Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilmiş gibi gösterilen 3 bin TL yardım mesajına tıkladığında hayatını şokunu yaşadı. Mesajda verilen linke tıklanıldığında yardım almak için butonuna basın şeklinde ifade yer alıyor. Buna da tıklayan mağdur vatandaşın telefonu, bu aşamadan sonra hackerların eline geçmiş oluyor. Banka hesaplarına buradan ulaşan hackerlar, bankadaki tüm parayı boşalıyor.
KORONA NEDENİYLE GEÇİM DERDİ BÜYÜDÜ
Koronavirüs pandemisi nedeniyle son günlerde vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını bile tam karşılayamıyor. Zar zor geçinen vatandaşlar, kendilerine gönderilen mesajlara inanınca dolandırıcıların kurbanı oldu. Dolandırıcıların Sağlık Bakanlığı'ndan mesaj gönderir gibi mesaj gönderdiği ve söz konusu mesajda şu ifadeleri kullanıyorlar.
"Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin TL sosyal destek ödemenizi almak için hemen başvurun"
Yardım yapılacağına inanan vatandaşlar ise linke tıkladıktan sonra hayatını şokunu yaşadı.
Mesajda verilen linke tıklanıldığında yardım almak için butonuna basın şeklinde ifade yer alıyor. Buna da tıklayan mağdur vatandaşın telefonu , bu aşamadan sonra hackerların eline geçmiş oluyor. Banka hesaplarına buradan ulaşan hackerlar, bankadaki tüm parayı boşalıyor.
ART ARDA MESAJ GELİYOR
Bilgisayar korsanları tarafından gönderilen ve sadece bir defa da değil art arda gönderilen mesaj sonrası mağdur M.H. adliyeye giderek şikayetçi oldu ve şu ifadeleri kullandı:
"Geçen hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın isminin yazdığı mesaj bana defalarca geldi. Pazartesi günü de gelmeye devam etti. Yaptığım işten dolayı telefon sürekli elimizde oluyor. Bu mesaj geldiğinde bir anlık dalgınlığıma geldi. Linke tıkladım, birden bir sayfa açıldı. Sürekli yardımı almak için 'ileri' tuşu geliyordu. Ekrandan da çıkamadım. Birkaç defa 'ileri' tuşuna tıkladım. Sonra telefonumda bir gariplik olmaya başladı. Telefon yavaşladı. Şüphelendim ama telefonumu ele geçirdikleri aklıma gelmedi. O gün birkaç defa telefon bankacılığına girdim. Ekranda ben farklı bir işlem yaparken önüme kredi kartımın görüntüleri geliyordu. Ama saniyeler içinde oluyordu. Sonra geri eski haline dönüyordu. Sanırım bu sırada hackerlar benim kredi kartı bilgilerimi aldılar."
14300 TL 'LİK HAREKET VAR
M.H. olaydan hemen sonra banka müşterir hizmetlerini aradığını söyledi ve "Bana telefonumda aynı işlemi yapmamı söylediler. Ben tekrar aynı işlemi yaptım. Sonra bana 'sistemde bir sorun görünmüyor' dediler. Salı günü ise bankadan beni aradılar. Kredi kartınızdan 14 bin 200 liralık hareket var dediler. Bana ait olmadığını söyledim. Sonra başımdan geçenleri anlattım. Dolandırıldığımı anladım. Pazartesi günü bankanın müşteri hizmetlerini aradığımı düşünüyordum. Ama doğru yerimi aradım yoksa dolandırıcılar mı konuştum, şüpheye düştüm" dedi.
REHBERDEKİ KİŞİLERE DE MESAJ GİTTİ
M.H. rehberdeki numaralara da mesaj gönderildiğini söyleyerek, "Benim kontrolüm dışında aynı mesaj bütün rehberimdeki kişilere gitmiş. Herkese uyarı mesajları atıyorum, mesajı açmamaları için. Ben mağdur oldum. Başkaları olmasın. Dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldum ama karşımda bir kişi yok. Bilmediğim bir kişi hakkında şikayette bulundum. Umarım siber uzmanlar bu olayı çözer" dedi.
NASIL KORUNABİLİRİZ?
Emin olmadığınız mesajları açmayın linklere tıklamayın.
Lisanslı bir antivirüs programı kullanın.
İnternet üzerinden cihazlara yüklenen yazılım, resim gibi içeriklere dikkat edin. Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servisten yardım alın. Banka hareketlerini kontrol altında tutun, şüpheli bir durumda bankanız ile temasa geçin.
KAYNAK: Hürriyet