Pes dedirtti! Sakın bu mesaja tıklamayın 3000 TL kaybedersiniz! Meğerse bunu yapıyorlarmış

ART ARDA MESAJ GELİYOR

Bilgisayar korsanları tarafından gönderilen ve sadece bir defa da değil art arda gönderilen mesaj sonrası mağdur M.H. adliyeye giderek şikayetçi oldu ve şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta sonu Sağlık Bakanlığı'nın isminin yazdığı mesaj bana defalarca geldi. Pazartesi günü de gelmeye devam etti. Yaptığım işten dolayı telefon sürekli elimizde oluyor. Bu mesaj geldiğinde bir anlık dalgınlığıma geldi. Linke tıkladım, birden bir sayfa açıldı. Sürekli yardımı almak için 'ileri' tuşu geliyordu. Ekrandan da çıkamadım. Birkaç defa 'ileri' tuşuna tıkladım. Sonra telefonumda bir gariplik olmaya başladı. Telefon yavaşladı. Şüphelendim ama telefonumu ele geçirdikleri aklıma gelmedi. O gün birkaç defa telefon bankacılığına girdim. Ekranda ben farklı bir işlem yaparken önüme kredi kartımın görüntüleri geliyordu. Ama saniyeler içinde oluyordu. Sonra geri eski haline dönüyordu. Sanırım bu sırada hackerlar benim kredi kartı bilgilerimi aldılar."