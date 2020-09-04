Son dönemlerde altın fiyatlarındaki hareketli seyir devam ederken anlık alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler akşam saatlerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 azalışla 462,00 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.921,43 dolardan işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|465,30
|465,50
|461,80
|462,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.068,00
|3.089,00
|3.043,00
|3.064,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|424,50
|428,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.998,00
|3.018,00
|2.974,00
|2.994,00
|Yarım Ziynet
|1.499,00
|1.509,00
|1.487,00
|1.497,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|743,00
|748,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 azalışla 462,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 462,00 liradan işlem gördü.
ALTININ ONSU 1.921,43 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.921,43 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalışla 463 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4081 lira, satışta 7,4378 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3942 lira, satışta 7,4238 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1794, sterlin/dolar paritesi 1,3207, dolar/yen paritesi de 106,33 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,68 azalışla 43,00 dolardan işlem görüyor.
ALTININ KİLOGRAMI 463 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin 320 lira, en yüksek 465 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 463 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira, işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Altın fiyatlarında, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu verilerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarından çıkmalarıyla başlayan düşüş sürüyor. Altının ons fiyatı 1,930 doların da altına çekilirken. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), benzin talebinde önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerinin etkisiyle inişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 44 doların da altına indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.77 düşüşle 43.73 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.99 düşüşle 40.46 dolar,
- altın yüzde 0.40 düşüşle 1,923.27 dolar,
- gümüş yüzde 0.39 düşüşle 26.49 dolar,
- bakır yüzde 1.57 düşüşle 6,582.50 dolar,
- platin yüzde 1.06 artışla 902,03 dolar,
- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,298.00 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,026 liraya düştü.