Engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı yattı mı? Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerini bugün itibariyla vatandaşlarımızın hesaplarına yatırmaya başladık" açıklamasında bulundu. Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. Peki engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı kaç TL? İşte detaylar