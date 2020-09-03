Eylül ayı kira artış oranı tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından heyecanla bekleniyor. Kira sözleşmesi Eylül ayında yenilenecek olan vatandaşlar gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak kira artış oranlarına çevirdiler. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakılarak ortaya çıkan rakam azami kira zam oranı olarak belirleniyor. Kira sözleşmelerinde en yüksek zam oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemiyor. Eylül 2020 kira zam oranı da TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla belirlenmiş olacak. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden ay için açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde kira artış oranı belirleyemiyor.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 AÇIKLANDI MI?
Eylül ayı kira artış oranı açıklandı.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,77
Zam bedeli: 112 TL
Zamlı kira bedeli: 1.112 TL
AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞI ZAM ORANI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ!
Konut Kirası: 1.000 Lira
TÜİK TEFE TÜFE Ağustos 2020 Kira Artış Oranı: % 11,51
Ağustos Ayı Kira Zammı Tutarı: 115,10
Ağustos Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.115,10 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Ağustos ayında ödeyeceği kira zammı 115,10 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.115,10 lira olarak gerçekleşmektedir.
TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı, Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi.
TEMMUZ KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Zam oranı: yüzde 12.62
Zam bedeli: 126 lira
Zamlı kira bedeli: 1.126 lira
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.