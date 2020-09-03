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    • Ekonomi
    • 03.09.2020 Gazete
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    ye toplu sözleşme! ve Bağ-Kur emeklilerinin ları toplu sözleşmeyle belli olacak mı?

    Bu yıl pek çok kazanç elde eden lerin gündeminde ‘eşit ’ var. ve Bağ-Kur’lular, zamlarının memur emeklilerininki gibi toplu sözleşmede belirlenmesini istiyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...



    Hükümet son yıllarda emeklilerin gelirini artıran pek çok düzenlemeyi hayata geçirirken; yeni müjdeler de gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle 'eşit zam' formülünün hayata geçirilmesini bekliyor.



    TEK ÇATIDA ZAM
    Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, "Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı" çağrısı yapıyor.



    İYİLEŞTİRME İMKANI
    Toplu     sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek, enflasyona bağlı olmayacak.

    'ZAMLAR PAZARLIKLA BELİRLENSİN'
    SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranlarını memur emeklileri gibi önceden belirlemek istiyor.
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    Haberler Ekonomi Emekliye toplu sözleşme! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeyle belli olacak mı?
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