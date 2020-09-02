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    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
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    velilerine, indirimi uyarısı: Yüzde 7'lik iade yapılacak

    Devlet, larda oranını yüzde 8'den 1'e indirdi. Şimdi gözler, 7'lik farkın nasıl iade edileceğine çevrildi. Özel okul velilerine, KDV indirimi uyarısı geldi: Aradaki farkın iadesini ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesini isteyin!

    Paranızı 7’rmeyin
    Devlet, larda oranını yüzde 8'den 1'e indirdi. Şimdi gözler, 7'lik farkın nasıl iade edileceğine çevrildi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, bu iadenin nasıl yapılacağının yolunu gösterdi:

    Ödeme yapıldıysa, ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalı.



    Fatura kesilmemişse, veli farkın iadesini ister.

    Fatura kesilmişse o iptal edilip yeni fatura kesilebilir.

    Fark, gelecek taksitlerden düşürülebilir.


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