Devlet, özel okullarda KDV oranını yüzde 8'den 1'e indirdi. Şimdi gözler, 7'lik farkın nasıl iade edileceğine çevrildi. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, bu iadenin nasıl yapılacağının yolunu gösterdi:
Ödeme yapıldıysa, ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalı.
Fatura kesilmemişse, veli farkın iadesini ister.
Fatura kesilmişse o iptal edilip yeni fatura kesilebilir.
Fark, gelecek taksitlerden düşürülebilir.
Ödeme yapıldıysa, ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalı.
Fatura kesilmemişse, veli farkın iadesini ister.
Fatura kesilmişse o iptal edilip yeni fatura kesilebilir.
Fark, gelecek taksitlerden düşürülebilir.