Lüks yatlar sadece Bodrum, Marmaris ve Göcek değil, İstanbul'a da demir atıyor. Rusya'nın önde gelen çinko madencisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Ural Madencilik'in CEO'su Rus milyarder Andrei Kozitsyn, 64 metrelik İmari isimli yatıyla İstanbul'a demir atanlardan. Kozitsyn'ın lüks yatıyla Ege kıyılarını dolaşacağı belirtiliyor.

TERCİH GÖCEK OLDU

95 metrelik Royal Romance'ın sahibi Rus işadamı, 4 Eylül'de Göcek'e demir atacak. Dünyanın 48'inci büyüğü olan yatta, 14 kişi kalabiliyor. 22 kişilik mürettebat için de yer var.

RUSLAR MARMARİS'TE

Rus bir oligarkın sahip olduğu 92 metrelik Queen Miri Marmaris'e demir atanlardan... Marmaris'e demir atanlar arasında 80 metrelik Tatiana, 73 metrelik Plan B ve 45 metrelik Blush da bulunuyor. Yine Rus işadamlarına ait olduğu belirtilen 82 metre uzunluğundaki Ilona, 75 metrelik Arrowise Göcek'te demirleyenler arasında...

F1'İ TAKİP ETTİ