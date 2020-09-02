Küresel salgın Covid-19'u başarıyla yöneterek dikkatleri üzerine çeken Türkiye, lüks yatların da merkezi haline geldi. Yat sahibi zenginlerin gözünden düşen İspanya ve Fransa'nın yerini, Türkiye aldı. 1 Temmuz'dan bugüne, 2 ayda 40 metrenin üzerinde 90 mega yat, Bodrum, Marmaris ve Göcek'e demir attı. Yatlar 10 günde ortalama 200 bin euro harcıyor. Yatların bazıları 10 gün, bazıları da 1 aydan fazla Türkiye'de kalıyor. Süper lüks yatların iki aylık süreçte Türkiye'ye yaklaşık 25 milyon euro gelir bıraktığı belirtiliyor.
İSTANBUL'A DEMİR ATTILAR
Lüks yatlar sadece Bodrum, Marmaris ve Göcek değil, İstanbul'a da demir atıyor. Rusya'nın önde gelen çinko madencisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Ural Madencilik'in CEO'su Rus milyarder Andrei Kozitsyn, 64 metrelik İmari isimli yatıyla İstanbul'a demir atanlardan. Kozitsyn'ın lüks yatıyla Ege kıyılarını dolaşacağı belirtiliyor.
TERCİH GÖCEK OLDU
95 metrelik Royal Romance'ın sahibi Rus işadamı, 4 Eylül'de Göcek'e demir atacak. Dünyanın 48'inci büyüğü olan yatta, 14 kişi kalabiliyor. 22 kişilik mürettebat için de yer var.
RUSLAR MARMARİS'TE
Rus bir oligarkın sahip olduğu 92 metrelik Queen Miri Marmaris'e demir atanlardan... Marmaris'e demir atanlar arasında 80 metrelik Tatiana, 73 metrelik Plan B ve 45 metrelik Blush da bulunuyor. Yine Rus işadamlarına ait olduğu belirtilen 82 metre uzunluğundaki Ilona, 75 metrelik Arrowise Göcek'te demirleyenler arasında...
F1'İ TAKİP ETTİ
Formula 1'in Türkiye'de yapılacak olmasının öncesinde F1 patronları Türkiye'ye demir attı. Mc-Laren Mercedes Formula 1 patronu Ron Dennis, 50 metre uzunluğundaki Liberty ile Göcek'e demirledi. İşadamı süreci buradan takip etti.