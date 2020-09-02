Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer alıyor. Ekonomide pek çok konuda belirleyici olacak Ağustos ayı enflasyon oranları yeni ayın yaklaşmasıyla birlikte araştırılıyor. Bilindiği üzere rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanıyor. Peki, 2020 Ağustos enflasyon beklentisi belli oldu mu? İşte o rakamlar ve oranların açıklanacağı tarih

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayının enflasyon verileri, 3 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde açıklanacak.