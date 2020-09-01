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    • Ekonomi
    • 01.09.2020 Gazete
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    Uzmanlar yatırımcılarını uyardı! İşte piyasalardaki dalgalanmadan korunma formülü...

    bu günlerde dalgalanmalara sahne oluyor. Küçük yatırımcı böyle dalgalı dönemlerde kendisini korumaya alabilir. İşte borsa yatırımcına altın değerinde tavsiyeler...

    Dalgalanmadan korunma formülü

    Son günlerde Borsa İstanbul dünya borsalarında olduğu gibi dalgalı seyir izliyor. O yüzden dikkatli olmak doğru tercihler yapmak burada önem kazanıyor. Uzmanlar, dalgalı piyasada yatırımcılara şu önerilerde bulunuyor:

    Dövizde oluşan fiyat hareketlerinin sektörlere etkisi analiz edilmeli.



    Şirketlerin kur, emtia gibi diğer değişkenlerle ilişkilerini analiz etmek önemli.

    Tek bir hisse senedine park etmek de doğru değil.

    Piyasada genel moral düşük olsa da uzun dönemde büyüme beklentilerini koruyan hisse senetleri yatırım amaçlı olarak alınmaya veya alınmış kağıtlar tutulmaya devam edilebilir.

    Spekülatif hisseler değil likit hisseler tercih edilmeli.

    Ekonomik değeri yüksek şirket hisseleri tercih edilmeli.

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    Haberler Ekonomi Uzmanlar borsa yatırımcılarını uyardı! İşte piyasalardaki dalgalanmadan korunma formülü...
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