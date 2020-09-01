



Şirketlerin kur, emtia gibi diğer değişkenlerle ilişkilerini analiz etmek önemli.



Tek bir hisse senedine park etmek de doğru değil.



Piyasada genel moral düşük olsa da uzun dönemde büyüme beklentilerini koruyan hisse senetleri yatırım amaçlı olarak alınmaya veya alınmış kağıtlar tutulmaya devam edilebilir.



Spekülatif hisseler değil likit hisseler tercih edilmeli.



Ekonomik değeri yüksek şirket hisseleri tercih edilmeli.