Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor

📌10 sektörün 8'inde artış var

📌Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor

📌En fazla yeni sipariş artışı ana metalde

📌Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor pic.twitter.com/0OhCEMWmrA