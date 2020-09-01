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    • 01.09.2020 11:51
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    Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı : diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrıştı

    Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Ağustos temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor.

    Türkiye diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrıştı
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ağustos PMI temmuza göre bir miktar düşse de, 54,3'lük değerle eşiğin üzerinde ve canlanmayı gösteriyor. 10 sektörün 8'inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor. " ifadelerini kullandı.



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