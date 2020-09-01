İş yerlerine koruma kalkanı: Normal çalışma saatlerine dönen yerler desteklenecek





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Temmuz'da 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı" dedi.



Normale dönen işçinin primlerini devlet ödüyor.