Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    İş yerlerine koruma kalkanı: Normal çalışma saatlerine dönen yerler desteklenecek

    Başkan 'ın kararıyla 2 ay daha uzatılırken, normal çalışma saatlerine dönen iş yerleri de desteklenecek. 2 milyona yakın çalışan işine döndü.

    İşyerlerine koruma kalkanı

    Hükümet, istihdamı koruyan hamlelerine devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatılırken, normal çalışma saatlerine dönen işyerlerine de destek verilecek.



    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlk başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Temmuz'da 1 milyon 595 bin 467 kişi ödenekten yararlanmaya devam etti. 1 milyon 981 bin 338 çalışan için işverenler normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma talebinde bulunmadı" dedi.

    Normale dönen işçinin primlerini devlet ödüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İş yerlerine koruma kalkanı: Normal çalışma saatlerine dönen yerler desteklenecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri