Firmanızı koruyun

NASIL SALDIRILIYOR?

"KOBİ'lerin çok dikkatli olması lazım; aksi takdirde hem yasal ve maddi açıdan hem de itibar açısından büyük kayıplar söz konusu olabilir" diyen Hakan Hintoğlu; e-ticaret sitelerine yönelik saldırıların başında oltalama (phishing) saldırıları, fidye saldırıları, kredi kartı dolandırıcılığı, trojan ve malware gibi zararlı yazılımlar aracılığıyla yapılan saldırılar, DDoS saldırıları ve kimlik avının yer aldığını ifade etti.

Hakan Hintoğlu, 7 adımı şöyle sıraladı:

Güvenli bir e-ticaret sitesi kurmanın yolu doğru web sunucusu, e-ticaret yazılımı ve güvenlik bileşenlerinin seçiminden geçiyor.

Özellikle finansal bilgileri korumak ve online alışveriş güvenliği için SSL sertifikası kullanmak, gönderilen verilerin şifrelenerek yalnızca alıcı tarafından okunabilmesini sağladığından, e-ticaret için bir zorunluluk haline gelmiş durum da.

Güvenlik duvarı, ağ güvenliğinin temel bileşenlerinden birisidir. Buna ek olarak ağdaki tüm cihazlara ve sunuculara mutlaka antivirüs yazılımları yüklenmeli ve güncel tutulmalı.

Güçlü parola kullanımı zorunlu olmalı. Daha güvenli yöntem ise çift doğrulamalı giriş kullanılması.

Müşterılerin zorunlu olarak ihtiyaç duyulmayan kişisel ve finansal verileri saklanmamalı.

Veriler mutlaka yedeklenmeli.

Çalışanların siber güvenlik farkındalığına yatırım yapılmalı.