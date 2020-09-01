Erkek giyimde e-satış hızlandı

Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "Alışveriş alışkanlıklarının hızla değiştiği bu süreçte erkekler de internetten giyim eşyası almayı keşfetti. Erkek giyim markalarının ve e-ticaret sitelerinin online satışlarında yüzde 100'den fazla büyüme var. Bu kategoride alışveriş yapan erkek müşterilerin yarıya yakını ise yeni müşteri" dedi. Erkek giyim sitelerinin kombin ve stil danışmanlığı, beden rehberi uygulaması, kişiselleştirilmiş moda deneyimi, videolu online satış hizmeti gibi yeni nesil deneyimler sunmaya başlamasının bu kategorideki yükselişi artıran faktörler arasında olduğunu belirten Çiğdemli, şöyle konuştu: "Uygulama yükleme oranlarında da artış var. Özellikle genç tüketiciler inovatif her alışveriş deneyimine sıcak bakıyor. Marka ve sitelerin erkek tüketiciler için kolaylaştırıcı uygulama ve hizmetler sunmaları, cirolarını artıracaktır."