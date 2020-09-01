Burs almanın şartları nelerdir? Burs veren kurumlar hangileri?





Üniversite dünyası ikili bir heyecan yaşamaya başladı. Yeni üniversiteli olacaklar geçen hafta hangi öğrenim kurumuna gireceklerini öğrendi. Üniversitelilerin burs arayışları da bütün hızıyla sürüyor. PARA dergisi, hangi kurum ve kuruluşların ne kadar burs vereceğini derledi:



KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK):

150 bin öğrenciye ailesinin durumuna göre en az 250 TL destek sağlayacak. İlk 100'e girene ise 3 katı burs verilecek.



VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Üniversiteliye 300 TL ödeniyor. İhtiyaç sahibi öksüz veya yetim öğrencilere öncelik veriliyor.



TÜBİTAK:

İlk 25 bine girenlere destek sağlıyor. Yurtdışı bursları ise 60 bin dolara kadar çıkıyor.