Burs almanın şartları nelerdir? Burs veren kurumlar hangileri?

Üniversite dünyası ikili bir heyecan yaşamaya başladı. Yeni üniversiteli olacaklar geçen hafta hangi öğrenim kurumuna gireceklerini öğrendi. Üniversitelilerin burs arayışları da bütün hızıyla sürüyor. PARA dergisi, hangi kurum ve kuruluşların ne kadar burs vereceğini derledi:
KREDİ YURTLAR KURUMU (KYK):
150 bin öğrenciye ailesinin durumuna göre en az 250 TL destek sağlayacak. İlk 100'e girene ise 3 katı burs verilecek.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
Üniversiteliye 300 TL ödeniyor. İhtiyaç sahibi öksüz veya yetim öğrencilere öncelik veriliyor.
TÜBİTAK:
İlk 25 bine girenlere destek sağlıyor. Yurtdışı bursları ise 60 bin dolara kadar çıkıyor.
TİM:
Tekstil mühendisliği, deri mühendisliği, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği bölümlerini tercih edenlere burs veriliyor.
TİCARET BAKANLIĞI:
Öğrencinin başarı ve gelir durumuna göre yurtiçi ve yurtdışı bursları var.
MEHMET ZORLU VAKFI:
Vakıf, 2 bin civarında gence destek sağlıyor. Eylül-Ekim dönemlerinde ilgili okulların burs ofisleri aracılığıyla başvuru alıyor.
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI:
Vakıf, 2 Kasım'dan itibaren aylık 255 TL burs verecek.
SABANCI VAKFI:
Bin 500'e yakın öğrenciye burs veriyor. Geçen dönem lisans öğrencilerine aylık 700 TL ödendi. Bu yılki tutar belirlenmedi.
YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI:
Vakıf, Eylül-Haziran dönemini kapsayan 9 ay boyunca karşılıksız eğitim bursu veriyor.
İBRAHİM BODUR KALE SERAMİK VAKFI: 300 öğrenciye burs veriyor.
21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI: Geçen yıl burslarından 840 öğrenci faydalandı.
TEKFEN VAKFI: Tekfen Vakfı burs başvuruları, eylül ayının ilk yarısında online olarak alınıyor.
ÇYDD: Dernek, Atatürk ilkelerine bağlı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine 10 ay boyunca 275 TL destek verecek.
İTO: Lisans öğrencilerine 700 TL, yüksek lisans öğrencilerine net 900 TL, doktora öğrencilerine net 1.050 TL olarak ödendi.
İSO: Burs başvuru tarihleri 30 Eylül'e kadar sürüyor. Kurum geçtiğimiz dönem 85 öğrenciye burs verdi.
BORUSAN KOCABIYIK VAKFI: Her yıl toplamda 100 üniversite öğrencisine burs veriliyor.