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    • Ekonomi
    • 31.08.2020 Gazete
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    Korumadaki 281 genç üniversiteli oldu

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na ait kuruluşlarda koruma altında bulunan ve 'na giren 650 gençten 281'i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi.

    Korumadaki 281 genç üniversiteli oldu
    Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na ait kuruluşlarda koruma altında bulunan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren 650 gençten 281'i üniversiteye yerleşme başarısı gösterdi. Gençlerden 143'ü lisans, 138'i ön lisans programlarına kayıt hakkı elde etti. Üniversiteyi kazanan 281 gençten 31'i de 1 milyon 151 bin 632 adayın tercih yaptığı YKS- 2020'de sıralamada ilk yüz binde yer aldı. Bakanlık, devlet korumasındaki gençlerden üniversiteye yerleşenlere eğitim hayatları boyunca da destek sağlıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Gençlerimizin eğitim hayatlarının sorunsuz sürmesi için ihtiyaç duydukları her alanda desteklerimiz devam edecek" dedi.
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