Korumadaki 281 genç üniversiteli oldu

'na ait kuruluşlarda korumaaltında bulunan ve YükseköğretimKurumları Sınavı'na giren 650gençten 281'i üniversiteye yerleşmebaşarısı gösterdi.Gençlerden 143'ülisans, 138'i önlisans programlarınakayıt hakkı elde etti.Üniversiteyi kazanan281 gençten 31'ide 1 milyon 151bin 632 adayıntercih yaptığı YKS-2020'de sıralamadailk yüz binde yer aldı. Bakanlık, devletkorumasındaki gençlerden üniversiteyeyerleşenlere eğitim hayatları boyuncada destek sağlıyor."Gençlerimizin eğitimhayatlarının sorunsuz sürmesi için ihtiyaçduydukları her alanda desteklerimizdevam edecek" dedi.