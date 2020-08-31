Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı duyurusu yayınlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan personel alım ilanında, "Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli işçi" alımı yapılacaktır." denildi. Toplamda 120 işçi alımı yapılacak ve başvurular İŞKUR üzerinden olacak. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olup, 36 yaşından gün almamış olmak.
3) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.
5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak
6) Kahramanmaraş il ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak.
7) Her aday, Türkiye iş Kurumu'nda (iŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
8) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (iŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen eğitim düzeylerinden mezun olmaları gerekmektedir.
9) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
10) işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav süreci ile atanma sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
12) Duyurular Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
13) Adayın görevini devamlı yapmasına engel bulaşıcı hastalığı, sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Ayrıca, aday göreve başlatılmadan önce, sağlık sorununun olmadığına dair tam teşekküllü sağlık kuruluşlarının birinden alınan sağlık raporu istenecektir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvuru şartlarım taşıyan adaylar 31.08.2020 - 04.09.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/ Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.
KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Kura Çekimi Yeri - Tarihi ve Saati: 15.09.2020 tarihinde Saat: 14.00'de Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonu.
Adaylar istemeleri halinde Covid - 19 virüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri alarak ve fiziki mesafe şartlarına uyarak kura çekimini izleyebilirler.
Kura Sonucunun Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden yayımlanma tarihi: 17.09.2020
MÜLAKAT YERİ: KSÜ Rektörlüğü Avşar Yerleşkesi Cahit ZARİFOĞLU Konferans Salonu
Temizlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) Sözlü Sınav Tarihi-ve Saati: 22.09.2020 Salı Günü Saat: 09.00 (Liste Sıralamasında İlk 50 Aday)
22.09.2020 Salı Günü Saat:14.00 (Liste Sıralamasında 51 ve sonrası Adaylar) Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (Sürekli İşçi) Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 24.09.2020 Perşembe Günü Saat: 09.00
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.