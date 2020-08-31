Başkan Erdoğan imzayı attı! O paralar iade edilecek

Çünkü velilerin korkusu, bazı özel okulların geçen dönemin yemek paralarındaki gibi KDV farkını da iade etmemek için direnç göstermeleridir." diye ekledi.

En çok sorulan sorunun, erken kayıt esnasında önceden ödenen ücretlere KDV indiriminin yansıtılıp, yansıtılmayacağı şeklinde olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu vergi indiriminden tüm veliler yararlanacaktır. Çünkü kayıt esnasında yapılan ödemeler, avans ödemesidir. Fatura düzenlendiğinde KDV tahakkuk ettirilir.

KDV indiğinden, okul; veliden aldığı ve fatura kesiminin ertesinde devlete yatıracağı yüzde 8'lik verginin yüzde 7'sini veliye iade etmelidir. Yıllık ücreti 54 bin lira olan bir okulun sadece vergi iadesiyle ilgili bir örnek hesaplama yapacak olursak (54,000/108)x7= 3.500 lira şeklinde ifade edilebilir." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.