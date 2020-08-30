Evlenme ikramiyesi nedir? Kimler evlenme ikramiyesi alabilir?

EVLENME İKRAMİYESİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Anne ya da babasını kaybettikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yetim aylığı alan kişiler evliliklerinden dolayı bu aylıkları kaybetmektedirler. İşte bu nedenden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan anne ya da babasının ölümü nedeniyle, ölüm aylığı alan kadınlar evlendikleri takdirde bir defaya mahsus olmak kaydı ile ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği almaya hak kazanırlar.

Ancak bu ödenekten faydalanmak için gerekli bazı şartlar bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu evlilik ödeneği yani çeyiz parası alabilmek için ilk ve en önemli şart evlenecek olan kadının nikâhın kıyıldığı tarihte anne ya da babasından dolayı ölüm aylığı alıyor olmasıdır.

Bu dışındaki şartlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu şekilde belirlenmiştir;

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır.