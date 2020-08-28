Porsche Panamera yenilendi

Porsche'un 4 kapılı spor modeli Panamera yenilendi. 630 PS güç ve 820 nm tork değerine sahip yeni Panamera Turbo S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork sunuyor.
Turbo S, Sport Plus modundayken 0-100 km/ sa hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlıyor. Yeni Panamera, Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.
Turbo S, Sport Plus modundayken 0-100 km/ sa hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlıyor. Yeni Panamera, Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.