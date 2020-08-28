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    • Ekonomi
    • 28.08.2020 Gazete
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    Porsche Panamera yenilendi

    Porsche'un 4 kapılı spor modeli Panamera yenilendi. 630 güç ve 820 nm tork değerine sahip yeni S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 PS daha fazla güç ve daha fazla tork sunuyor.

    Panamera yenilendi
    Porsche'un 4 kapılı spor modeli Panamera yenilendi. 630 güç ve 820 nm tork değerine sahip yeni S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 PS daha fazla güç ve daha fazla tork sunuyor.



    Turbo S, Sport Plus modundayken 0-100 km/ sa hızlanmasını 3.1 saniyede tamamlıyor. Yeni Panamera, Aralık'ta 'de satışa sunulacak.
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