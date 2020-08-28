Bankada veya yastık altında toplu parası olanlar yatırım araçlarını araştırıyor. Bu anlamda banka mevduat faiz oranları da artmış durumda. Nakit parasını kenarda tutmak yerine bankada değerlendirmeyi tercih eden pek çok insan faiz noktasında banka seçim aşamasında sorunlar yaşamaktadır. Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor. Döviz hesabı vadeli mevduat faiz oranlarına baktığımızda ise en yüksek faiz oranı veren banka yüzde 2.75 rakamı ile Burgan Bank olarak görüyoruz.
32 günlük vadeli mevduat hesabı TL faiz oranları!
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 11.00
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı 10.70
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
CEPTETEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
Aktif Bank N Kolay Bono faiz oranı yüzde 13.00
Odebank Oksijen Hesap hoş geldin faiz oranı yüzde 12.00
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.25
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.75
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
ING BANK 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 12.00
NOT: Faiz oranları anlık olarak değişebilir
32 GÜNLÜK FAİZ NE DEMEK?
Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır. Kısa süreli ve yüksek faizli olması nedeni ile tercih edilmektedir. Ülkemizde hizmet veren tüm bankalar 32 günlük hesap seçeneği sunmaktadır
MEVDUAT FAİZİ NEDİR?
Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor. Ancak, Türk Lirası mevduatlar için Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve bu endeksleri oluşturan alt kalemlerden üretilecek endekslerle hesaplanan enflasyon oranlarına, para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası borç alma veya borç verme faiz oranlarına, bankalarca belirlenen mevduat faizi oranlarına, Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz oranlarına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerine ve bu borsada işlem gören menkul kıymetlerden oluşturulan hisse senedi sepetlerinin fiyat değişimlerine bağlı olarak belirlenen değişken faiz hesaplama yöntemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirilmek kaydıyla uygulamaya konuluyor.
VADELİ MEVDUAT HESABI NASIL HESAPLANIR?
Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.
Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı