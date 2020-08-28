Bankada veya yastık altında toplu parası olanlar yatırım araçlarını araştırıyor. Bu anlamda banka mevduat faiz oranları da artmış durumda. Nakit parasını kenarda tutmak yerine bankada değerlendirmeyi tercih eden pek çok insan faiz noktasında banka seçim aşamasında sorunlar yaşamaktadır. Türk Lirası mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor. Döviz hesabı vadeli mevduat faiz oranlarına baktığımızda ise en yüksek faiz oranı veren banka yüzde 2.75 rakamı ile Burgan Bank olarak görüyoruz.