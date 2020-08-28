Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor. BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli, taze gıda personeli, kasa reyon personeli gibi çeşitli kadrolara eleman alan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki BİM personel alımı başvuru şartları (birleşik mağazalar) hızlı iş başvurusu nasıl yapılır?
BİM yeni personel istihdam etmeye devam ediyor. Tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere personel alımları yapan BİM, mağaza, depo ve ofis görevlerinde görev alacak genç vatandaşlara iş imkanı sağlıyor. BİM personel alımlarında en az lise mezunu adaylar tercih edilmektedir. BİM'de ilan edilen açık iş pozisyonlar için üye hesabıyla giriş yapılması gerekiyor.
BİM kariyer sayfasında ilan edilen BİM personel alım ilanları
BİM'de açılan pozisyonlar için ilan detaylarına bakabilir, üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer aşağıda listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulamadıysanız, Genel Başvuru ilanına başvurabilirsiniz.
Pozisyon Adı Şehir
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Tuzla Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Küçükbakkalköy/Ataşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Küçükbakkalköy /Ataşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Çavuşbaşı / Çekmeköy Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Özlüce / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa
Özlüce / Nlüfer Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:
- Depo personeli
- Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
- Satın Alma Asistanı
- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
- Kasa ve Reyon personeli
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- En az ilköğretim mezunu
- 18-35 yaş aralığında,
- Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,
- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
- Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
- Askerlik görevini tamamlamış,
- En az bir yıl iş deneyimi
BİM İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye'nin en büyük perakende mağazalar zincirlerinden biri olan BİM, iş başvurularını kendi resmi kariyer sayfası bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx internet adresi üzerinden yapıyor.
İlanda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların BİM'in internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak öz geçmiş bilgilerini eksiksiz doldurmaları ve ardından "BAŞVUR" ikonuna tıklayarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Buna ek olarak BİM perakende mağazalar zincirinde çalışmak isteyen adaylar bizzat mağazalar üzerinde CV doldurarak başvuruda bulunabiliyor.
BİM TARİHÇESİ
1995 BİM 21 mağaza ile hizmet vermeye başladı.
1997 Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunuldu. 100. mağaza hizmete açıldı.
2001 BİM ekonomik krize karşın 87 mağaza daha açtı.
2002 Kredi kartıyla satışlar başladı.
2003 Net satışlar 1 milyar TL'yi geçti.
2004 1.000. mağazanın açılışı gerçekleşti.
2005 BİM'in hisselerinin %44,12'si halka arz edildi.
2008 BİM 551 yeni mağaza açılışı ile mağaza sayısını 2.285'e çıkardı. Ciroda yüzde 42'lik büyüme sağlandı.
2009 Fas'ta açılan mağazalarla ilk yurtdışı operasyonuna başladı.
2010 BİM, 6.574.000 TL ciro ile sektör liderliğine ulaştı.
2011 8 milyar TL'yi geçen cirosuyla, Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonunu pekiştirdi.
2012 BİMcell hizmete sunuldu.
2013 Mısır'da ilk BİM mağazaları açıldı.
2014 Bimcell'de 1 milyon abone sayısına ulaşıldı.
2015 Yeni bir perakende konsepti olan FİLE açıldı.
2016 20 Milyar TL'yi geçen cirosuyla ve çift haneli büyüme hızıyla Türkiye gıda perakende sektöründe bir numaralı pozisyonunu pekiştirdi
2017 Beklentilerin üzerinde büyüme ve karlılık ile BİM, 2017 yılında da perakende pazarındaki liderliğini açık ara sürdürdü.
2018 2018 FAS ve FİLE operasyonları operasyonel (FVAÖK) kârlılığa ulaştı.