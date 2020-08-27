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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    Yerli buğdayla bisküvi yapıp ihraç ediyoruz

    ve 'nin ve himayesinde düzenlediği '' webinar serisinin ikincisi dün gerçekleştirildi.

    Yerli buğdayla bisküvi yapıp ihraç ediyoruz
    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği '' webinar serisinin ikincisi dün gerçekleştirildi. 'Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlıklarının incelendiği webinarın açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yerli buğdayımızı bisküvi yapıp ihraç ediyor, AR-GEMİZ ile dünya çapında ürünler geliştiriyoruz. Türk ından şeker ve süt tozu alarak çikolata yapıyoruz. Bir kısmı 'de tüketilse de Godiva markamızla 'ya ve ABD'ye satıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ise "Tarımsal üretimde otomasyon, hasat takip sistemleri önem kazandı. Bu alana artık büyük fonlar yatırım yapıyor" diye konuştu.
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