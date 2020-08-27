Yerli buğdayla bisküvi yapıp ihraç ediyoruz

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 'Tarım Ormanın Geleceği' webinar serisinin ikincisi dün gerçekleştirildi. 'Sürdürülebilir Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik' başlıklarının incelendiği webinarın açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yerli buğdayımızı bisküvi yapıp ihraç ediyor, AR-GEMİZ ile dünya çapında ürünler geliştiriyoruz. Türk tarımından şeker ve süt tozu alarak çikolata yapıyoruz. Bir kısmı Türkiye'de tüketilse de Godiva markamızla Japonya'ya ve ABD'ye satıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ise "Tarımsal üretimde otomasyon, hasat takip sistemleri önem kazandı. Bu alana artık büyük fonlar yatırım yapıyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka ise "Tarımsal üretimde otomasyon, hasat takip sistemleri önem kazandı. Bu alana artık büyük fonlar yatırım yapıyor" diye konuştu.