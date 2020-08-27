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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 12:58
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    • 27.08.2020 12:58
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    Son dakika: 'de rüzgar sinde kurulu güç 8 bin 300 megavata yaklaştı

     Rüzgar si Birliğinin (), ocak-haziran dönemine ilişkin Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu yayımlandı. Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü yılın ilk yarısında 232 megavat artarak 8 bin 288 megavata ulaştı.

    Türkiye enerjide vites yükseltiyor! Yılın ilk yarısında...

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı kısıtlamaların yaşandığı yılın ilk yarısında rüzgar santralleri elektrik talebini karşılamada önemli rol oynadı.

    Rüzgar santrallerinden üretilen elektrik, söz konusu dönemde 11 milyon 506 bin 233 kilovatsaate erişirken, bu miktar 'de aynı dönemde üretilen toplam elektriğin yüzde 8,52'sini oluşturdu.

    Toplamda 2 bin 451 megavatlık 53 nin inşaat aşamasında olduğuna işaret edilen rapora göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ilk 6 ayda 232 megavat artarak 8 bin 288 megavata ulaştı.

    Raporda görüşlerine yer verilen Başkanı , rüzgar enerjisi sektöründe "salgın kaynaklı mücbir sebep ilan edilmesi" beklentisinin olduğunu belirterek, "Avrupa'da İspanya, Almanya, İrlanda, İngiltere gibi birçok ülke bu yönde kararlar alarak kendi rüzgar enerjisi sektörlerini destekledi. Salgın sebebiyle yaşanan gecikmelerden dolayı mücbir sebep ilanı yoluna gidilmezse bu yıl sonunda devreye alınması planlanan santral yatırımlarının tamamlanması büyük ölçüde zora girecek." değerlendirmesinde bulundu.

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