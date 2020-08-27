



A Para'da değerlendirmelerde bulunan Arda Coşar, banka hisselerinde şu andaki piyasa değeri defter değeri oranlarının bundan 4-5 yıl önce hayal bile edilemeyecek oranlar olduğunu vurgulayarak, "1 seviyesinin aşağısındaki bankalara ucuz diyorduk. Ancak gelinen noktada çok daha ucuz seviyeleri gördü. Borsa İstanbul'un pandemi öncesi seviyesine gelmemesinin en büyük nedeni bankacılık endeksi" dedi. Banka hisselerinin ucuz ve iskontolu olduğu için orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabileceğini vurgulayan Coşar, "Ancak genel konjoktür daha çok bankacılıktan yana değil. Daha çok sanayi tarafı olumlu. Ne zaman pandemi biter. Ülkeler üzerindeki baskı azalır. Makro verileri dengelenir. O zaman bankacılık ve sanayi endeksi arasındaki makasın kapanması ve bankacılık endeksinin daha iyi performans göstermesini bekleyebiliriz" dedi.