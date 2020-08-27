Geçmişte Borsa İstanbul'un lokomotifi olarak görülen ve coronavirüs pandemi sürecinde sanayi endeksine göre zayıf kalan bankacılık endeksindeki seyir dikkat çekiyor. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, banka hisselerinin piyasa defter değeri olarak çok daha ucuz seviyeleri gördüğünü ifade ederek, "Bankacılık endeksi orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabilir" dedi.
A Para'da değerlendirmelerde bulunan Arda Coşar, banka hisselerinde şu andaki piyasa değeri defter değeri oranlarının bundan 4-5 yıl önce hayal bile edilemeyecek oranlar olduğunu vurgulayarak, "1 seviyesinin aşağısındaki bankalara ucuz diyorduk. Ancak gelinen noktada çok daha ucuz seviyeleri gördü. Borsa İstanbul'un pandemi öncesi seviyesine gelmemesinin en büyük nedeni bankacılık endeksi" dedi. Banka hisselerinin ucuz ve iskontolu olduğu için orta ve uzun vadede fırsatlar taşıyabileceğini vurgulayan Coşar, "Ancak genel konjoktür daha çok bankacılıktan yana değil. Daha çok sanayi tarafı olumlu. Ne zaman pandemi biter. Ülkeler üzerindeki baskı azalır. Makro verileri dengelenir. O zaman bankacılık ve sanayi endeksi arasındaki makasın kapanması ve bankacılık endeksinin daha iyi performans göstermesini bekleyebiliriz" dedi.
35 MİLYAR LİRALIK KAR
BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında finansal sonuçlarını paylaşan 96 şirketten 77'si net kar, 19'u net zarar elde etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 azalarak 34 milyar 922 milyon liraya geriledi. Bu dönemde, Koç Holding, VakıfBank, Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding, ASELSAN, Halkbank, Turkcell, Enka İnşaat, Türk Telekom ve BİM Birleşik Mağazalar olmak üzere 13 şirket net karını 1 milyar liranın üzerine taşıdı.