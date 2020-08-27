Borsa günü yükselişle tamamladı

SPOR KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,75 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile inşaat oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.