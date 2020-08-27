BES fon büyüklüğü 143.6 milyar lira

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 14 Ağustos 2020 verilerini açıkladı. Buna göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 853 bini bulurken, toplam fon büyüklüğü 7 Ağustos verilerine kıyasla 900 milyon lira gerileyerek 143 milyar 600 milyon liraya ulaştı. Toplam fon büyüklüğünün 125 milyar 140 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 18 milyar 505 milyon lira olarak gerçekleşti.
1 HAFTADA 12 BİN KATILIM
Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 14 Ağustos 2020 verileri de EGM tarafından açıklandı. Buna göre; katılımcı sayısının bir haftada 12 bin kişi artarak 5 milyon 546 bin 40 olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü 10 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. İşveren sayısının 220 bin 830 olduğu OKS'de, sertifika sayısı ise 6 milyon 939 bine ulaştı.
1 HAFTADA 12 BİN KATILIM
Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 14 Ağustos 2020 verileri de EGM tarafından açıklandı. Buna göre; katılımcı sayısının bir haftada 12 bin kişi artarak 5 milyon 546 bin 40 olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü 10 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. İşveren sayısının 220 bin 830 olduğu OKS'de, sertifika sayısı ise 6 milyon 939 bine ulaştı.