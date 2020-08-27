Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.08.2020 19:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 19:33
    ABONE OL

    'da hasadı başladı: Daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz

    Başkan 'ın geçen yıl yaptığı açıklamanın ardından izinle ekiminin yapıldığı 19 ilden 'da başladı. Memnuniyetini dile getiren üretici, "Beklentimizin üzerinde bir hasat gördük. 10 ton beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz" dedi.

    Kenevir hasadı başladı

    Kenevir yetiştiren Hüseyin Eser (43), gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle lif amaçlı tohumunu aldıklarını söyledi.

    Eser, 10 dönümlük araziye kenevir ektiğini ve hasada başladığını belirterek topladığı kenevirleri Amasya'da anlaştığı firmaya göndereceğini kaydetti.

    Hasattan memnun olduğunu dile getiren Eser, "Beklentimizin üzerinde bir hasat gördük. 10 ton beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz." dedi.



    Eser, pazarın gelişmesi halinde üretimi 80 dönüm arazide gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Bartın'da kenevir hasadı başladı: Daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri