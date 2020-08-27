Hasattan memnun olduğunu dile getiren Eser, "Beklentimizin üzerinde bir hasat gördük. 10 ton beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda da daha fazlasını yapmayı düşünüyoruz." dedi.





Eser, pazarın gelişmesi halinde üretimi 80 dönüm arazide gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.