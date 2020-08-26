Kronik hastalara sosyal yardım desteği ne kadar? Kronik hastalara sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

KRONİK HASTALARA YARDIMLAR NE KADAR SÜRE ÖDENİR?



Program kapsamında tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılacak yardımların süresi, devamı, tıbbi şartları ve sağlık mevzuatı ile ilgili diğer kriterler Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında değerlendirilmektedir.



Tüberküloz tanısı konulmuş hastalarda yardım süreleri;



- Önceden tedavi görmemiş Tüberküloz hastası için 6 ay tam artı 6 ay idame,



- İkinci seçenek ilaçlarla tedavi olan Tüberküloz hastası için 24 ay tam artı 6 ay idame,



- Menenjit Tüberküloz hastası için 12 ay tam artı 6 ay idame,



- Kemik Tüberküloz hastası için 9 ay tam artı 6 ay idame şeklinde belirlendi.



SSPE hastalarına yapılacak yardımlar ise yardımın MH tarafından onaylandığı tarihten başlayıp, hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olma şartını taşıması kaydıyla hastanın tedavisi sürdüğü müddetçe devam edecek. Ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından PTT aracılığı ile hak sahiplerine sağlanacak Sosyal Yardım Kartı aracılığı ile yapılacak.



Hak sahipleri herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekebilecek ayrıca sosyal yardım kartlarını alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilecek.



Bununla birlikte coğrafi koşullar, hava şartları, hastalık, yaşlılık, engellilik durumları gibi nedenlerle ödemelerini çekmeye gidemeyen hak sahibi vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan Konutta Ödeme Sistemi ile kapılarında ödemelerini alabilecek.