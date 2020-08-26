Gümüş fiyatları artacak mı düşecek mi? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 26 Ağustos gümüş gram ons fiyatı kaç lira?

26 Ağustos gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş gram ve gümüş ons fiyatı merak ediliyor. Temmuz ayından itibaren dikkat çeken bir çıkış yakalayan gümüş fiyatları yeni bir yatırım aracı olarak öne çıktı. Peki, gümüş fiyatları artacak mı düşecek mi? Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Emtia piyasasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1 ile gümüş kazandırmıştı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?

Küresel EMTİA piyasalarında gümüş yüzde 0.81 düşüşle 26.33 dolara geriledi. Gram gümüşün alış fiyatı 6,23 TL, satış fiyatı da 6,24 TL olarak göze çarpıyor. Gümüşün ons fiyatı ise 26,25 TL olarak işlem görüyor.