Gümüş fiyatları artacak mı düşecek mi? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? 26 Ağustos gümüş gram ons fiyatı kaç lira?

26 Ağustos gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş gram ve gümüş ons fiyatı merak ediliyor. Temmuz ayından itibaren dikkat çeken bir çıkış yakalayan gümüş fiyatları yeni bir yatırım aracı olarak öne çıktı. Peki, gümüş fiyatları artacak mı düşecek mi? Gümüş fiyatları ne kadar oldu? Emtia piyasasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1 ile gümüş kazandırmıştı.
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR?
Küresel EMTİA piyasalarında gümüş yüzde 0.81 düşüşle 26.33 dolara geriledi. Gram gümüşün alış fiyatı 6,23 TL, satış fiyatı da 6,24 TL olarak göze çarpıyor. Gümüşün ons fiyatı ise 26,25 TL olarak işlem görüyor.
EMTİA PİYASALARI SON DURUM!
Dolarıns güç kazanmasının yanında, Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmelerin de etkisiyle altın 1,915 dolara kadar inen altın hafif toparlanarak 1,920 dolara döndü.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 aşısında sona gelindiğini açıklaması, güvenli liman satışlarını artırdı.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında güç kaybının sürdüğüne dikkat çekerek, "Son dönemdeki zayıf seyrinden sıyrılan dolar endeksinin 93 seviyesini tabana dönüştürmeye başlaması ons altın üzerindeki baskıyı artırmış durumda" dedi ve ekledi:
"Kaldı ki, çoğu zaman jeopolitik risklerin artmasından fayda sağlayan altın ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk fazına yönelik gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı geçmesine de negatif tepki veriyor.
"Teknik açıdan baktığımızda ise kısa vadeli indikatörlerin düzeltme potansiyeline işaret etmesi nedeniyle bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altında aşağı yönlü risklerin devam ettiğini düşünüyoruz."
Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası nedeniyle Meksika Körfezi'nde petrol çıkarmanın durdurulması üzerine Brent petrol 47 dolar sınırına yaklaştı.
ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu (Bureau of Safety and Environmental Enforcement - BSEE) kasırga ve fırtına nedeniyle, Meksika Körfezi'ndeki kuyularda petrol üretimi günde ortalama 1.52 milyon varile karşılık gelen yüzde 82.4 düşmesinin beklendiğini açıkladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.36 düşüşle 46.69 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 43.33 dolar,
- altın yüzde 0.40 düşüşle 1,920.07 dolar,
- gümüş yüzde 0.81 düşüşle 26.33 dolar,
- bakır yüzde 0.29 artışla 6,536.00 dolar,
- platin yüzde 0.87 düşüşle 923.96 dolar,
- paladyum yüzde 0.28 artışla 2,179.44 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 3,002 liraya geriledi.
GÜMÜŞ FİYATLARI ARTACAK MI?
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde gümüş ile ilgili şunlara dikkat çekildi: "Gümüş, volatilitesi yüksek bir haftayı geride bırakırken, altından ayrışarak yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktı. Gümüşün onsu 26.44 dolar seviyesinden haftaya başlarken beyaz maden, 26.80 dolardan haftalık seansı tamamlayarak önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu."