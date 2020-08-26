Bu program 750.000 TL'ye kadar destek sağlıyor! Girişimciler dikkat! İşte başvuru alma şartları

c) Personel Gideri Desteği: Projede tam zamanlı olarak çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Üst limiti, geri ödemesiz olarak 150.000 TL'dir.

d) Proje Geliştirme Desteği: Proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

e) Başlangıç Sermayesi Desteği: Girişimci olarak başvurusunu yapan ve üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ve öğretim elemanlarının, işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım giderleri için bir defaya mahsus verilir. Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 TL'dir.