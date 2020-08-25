18 yaş altına BES’le tasarruf bilinci

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, aileleri kendileri ve çocukları için özel emeklilik sistemine dahil olmaya ve birikim yapmaya davet etti. Ebeveynlerin çocuklarının başta eğitimi olmak üzere yaşam boyu ortaya çıkabilecek ihtiyaçları için farklı birikim yöntemleri arasından seçim yaptığını belirten Benli, şunları söyledi: "Ebeveynlerin özel emeklilik sistemine dahil olması hem ilerleyen yaşlarda refah seviyelerini koruyarak çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamalarını hem de çocuklarının tasarruf alışkanlığı kazanması için onlara rol model olmalarını sağlıyor. Böylece birikim atmosferi ile büyüyen çocukların, finansal okuryazarlık ile erken yaşlarda tanışması da kaçınılmaz oluyor. Aileler kendileri için sisteme dahil olarak, aynı zamanda lehtarları olan çocuklarına yönelik birikim yapabiliyor. Yarınlara güvenle bakmak isteyen tüm annebabaları, hem kendileri hem de çocukları için özel emeklilik sistemine dahil olmaya ve birikim yapmaya bugünden başlamaya davet ediyoruz."

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Güncel mevzuata göre, 18 yaşın altındakiler için ebeveynin kimlik numarası ile Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmesi düzenlenebiliyor. Ancak, tasarruf alışkanlıklarının küçük yaşlarda edindirilmesini sağlamak amacıyla mevzuatın bu bölümünde değişiklik yapılması beklentisi bulunuyor. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu 18 yaş altındaki çocukların oluşturduğunu hatırlatan Benli, şöyle konuştu: "18 yaş altının sisteme dahil edilmesi hem bireysel tasarruf alışkanlıklarının erken yaşlarda edinilmesi hem de özel emeklilik sisteminin büyümesi açısından önem taşıyor. Küçüklerin ve gençlerin sisteme katılmasını sağlayacak mevzuat değişikliğinin ülkemizin tasarruf düzeyine olumlu katkı sağlayan BES'e yeni bir soluk getireceğini ve büyük bir potansiyel katılımcıyı harekete geçireceğini düşünüyoruz. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte daha fazla aile çocuklarının geleceği için BES'e yönelecektir."