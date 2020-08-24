Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,72 artışla 28.130,87 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 yükselişle 3.424,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 11.449,95 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik gelişmeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını belirten Trump, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, temmuzda 1,18 değerine geriledi. Endeks haziranda 5,33 olarak kaydedilmişti.