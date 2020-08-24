Dikkat! Cebinizdeki paraları kontrol edin! Servet değerinde

'50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER'

100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum."